Meia Maratona de Alegrete contará com 300 atletas de muitos municípios gaúchos

O 6 RCB em parceira com a Prefeitura Municipal com apoio do SESC promovem a I Meia Maratona da Independência neste final de semana. Sob a coordenação do Capitão Falcão.



Já são mais de 300 inscritos. Pessoas de São Paulo, Santa Maria, Porto Alegre, Bagé, Uruguaiana, Santana do Livramento e outras cidades já confirmaram presença no evento que já é o maior do gênero organizado na cidade.

A programação será realizada nos dias 10 e 11/09 no Parque Rui Ramos – Pracinha dos Patos.



No espaço lounge, as empresas apoiadoras do evento estarão com seus produtos e serviços, dentre eles café e pub e também será realizada mateada com apresentações artísticas.



No sábado a programação será das 8h às 18h e no domingo das 8h às 12h. A meia maratona terá dois percursos um de 5km e outro 21 km nas principais ruas da cidade, com destaque da meia maratona kids como estímulo à prática do esporte para crianças.

A largada da corrida será em frente ao Estádio Farroupilha, passando pelo centro da cidade, Avenida Tiaraju e a chegada no mesmo local.