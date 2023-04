Unipampa divulga chamada para o Inovabolsas

O período de submissão de propostas através do Sistema Acadêmico de Projetos (SAP) é de 8 a 15 de maio. A data limite para cadastro ou atualização de projetos de inovação no sistema encerra no dia 12 de maio. O objetivo da iniciativa é estimular o interesse dos estudantes de graduação pelo desenvolvimento tecnológico e inovação, complementando a formação acadêmica através de atividades previstas em planos de trabalho, vinculados a projetos de pesquisa e com orientação de um professor pesquisador.

Leia Mais: Indivíduo foragido da justiça foi preso; ele também tinha mandato de prisão por extorsão e sequestro

A Unipampa possui, desde 2022, a Agência de Inovação e Empreendedorismo do Pampa (Agipampa), que possui o objetivo realizar a coordenação, articulação, gestão e execução da Política de Inovação da Universidade. Além do “Inovabolsas”, está dentro dos serviços da agência a disponibilização de outras iniciativas, como o “Inovapampa”, o “Empreendebolsas”, ou mesmo fomento ao Parque Científico e Tecnológico do Pampa (Pampatec), estrutura que abriga a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica desde 2013.

Confira abaixo as principais dúvidas sobre o “Inovabolsas”:

– Quem pode participar? Somente poderão submeter propostas os professores efetivos da Unipampa que possuam título de doutorado. As bolsas vinculadas aos projetos selecionados são exclusivamente para estudantes da graduação da Universidade.

– Quantas bolsas serão concedidas? O número de cotas de bolsas está condicionado à disponibilidade orçamentária que será concedida à PROPPI em 2023. O orçamento total estimado – que pode ser alterado – será de R$ 50.000.

– Qual o valor e carga horária de trabalho das bolsas? As bolsas são de 12h semanais com valor mensal R$ 240.

– Como encontrar informações detalhadas? O regramento completo está no documento da Chamada Interna nº 09/2023.

– Como esclarecer dúvidas? Esclarecimentos quanto à execução das propostas deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-mail: [email protected].

Foto: Eduardo Silveira