Unipampa faz doação de mais 500 litros de álcool glicerinado à UPA

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) fez mais uma entrega de álcool para ajudar no combate à Covid-19.

O Campus Alegrete desde março 2020 desenvolve várias ações de enfrentamento à Covid-19, dentre elas a produção de álcool glicerinado 80% (mais de 22.000 litros doados) e álcool líquido 70% (mais de 4.000 litros doados).

Através de um projeto coordenado pela Professora Chiara Valsecchi e pela Técnica em Laboratório, Rafaela Dornelles, com participação de 8 alunos de graduação voluntários, foram beneficiados com a doação de soluções desinfetantes hospitais, UPAs, lar de idosos, APAEs e organizações públicas em todo o estado do Rio Grande do Sul.

Nesta sexta-feira, dia 26 de março 2021, 270 litros de álcool 70% e 350 litros de álcool glicerinado foram entregue à UPA de Alegrete. O álcool doado deve servir para auxiliar na higienização e desinfecção do local.

Por: Camila Lacerda Tolio Richardt