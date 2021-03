Luana Severo marca 15 anos de carreira musical com novo clip “Nem Bebendo Eu Vou Te Esquecer”

Compartilhe















A cantora alegretense, Luana Severo, prepara um novo clip para celebrar seus 15 anos de trajetória musical. Ela iniciou a carreira aos 18 anos quando foi semifinalista do programa ídolos em São Paulo.

De lá para cá é muita história musical alicerçada com fé, resistência e muita devoção à carreira. Nasceu no meio musical e sempre foi envolvida na música fazendo parte quando adolescente do Coral da Urcamp Alegrete e participando de festividades no colégio.

Daí para frente cantou em barzinhos aqui da cidade, fez parte das bandas Remelexo, Sanfonejo, Sabor Brasileiro de Santiago e até puxou samba com a Escola Pôr do Sol e também integrou o Temperado a Gaitaço.

Fez dupla com Pâmela, inclusive em aberturas de shows nacionais e diversos outras participações como dupla Pâmela e Luana.

Aos longos desses 15 anos na música, foi tricampeã como intérprete da Campereada Internacional de Alegrete. Atualmente ela segue carreira solo trabalhando com sua mais nova música autoral “Nem Bebendo Eu Vou Te Esquecer”, que roda na programação da Nativa FM e teve uma aceitação positiva dos ouvintes.

Luana gravou “Nem Bebendo Eu Vou Te Esquecer”, no Estúdio Chuchu Records em Alegrete e a produção feita em São Paulo pelo produtor Vinicius Leão, que já trabalhou com nomes como Zezé de Camargo, Michel Teló entre outros cantores famosos.

Neste domingo (28), a cantora vai gravar o clipe da sua música autoral. E a produção caprichou, as cenas vão ser interpretadas por um casal escolhido por voto popular nas redes sociais dela.

O casal eleito foi Lucas Prado e Darlen Kulmann, vencedores entre 20 casais que participaram da enquete. A Top Drones do produtor Marcos Duarte já escolheu alguns cenários. Por enquanto a equipe só adiantou que vai rolar cenas em um motel da cidade e em alguns pontos turístico. Após produção o clipe será lançado no canal oficial no youtube “Luana Severo oficial”.

Para produção do clip, a alegretense contou com um rol de empresas e pessoas que apostaram no seu talento e incentivam a carreira da artistas. Ao certo os 15 anos de música será comemorado com o novo hit “Nem Bebendo Eu Vou Te Esquecer”.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal