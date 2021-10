Unipampa ocupa 1º lugar no ranking Transparência Ativa da CGU

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) é uma das instituições que ocupa o primeiro lugar no ranking de Transparência Ativa, do Painel Lei de Acesso à Informação da Controladoria-Geral da União (CGU). São mais 21 instituições na primeira posição entre os 306 Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal. A Unipampa cumpriu os 49 itens avaliados, entre eles: ações e programas, auditorias, convênios e transferências, dados abertos, licitações e contratos, participação social, receitas e despesas, serviço de informação e servidores.

Em dois anos, a Unipampa passou da posição 199 no ranking, com 44 itens não cumpridos, para o grupo que ocupa o primeiro lugar. Conforme a autoridade da LAI na Unipampa, Robson Gonçalves, somente foi possível atingir essa posição no ranking pelo trabalho conjunto das equipes LAI e do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), com a colaboração dos setores e Unidades da Instituição que disponibilizaram as informações solicitadas. Gonçalves também destaca o trabalho desenvolvido pela equipe de portais da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC).

Na Instituição, as informações estão disponíveis em diferentes sites. As pessoas interessadas podem consultar os Dados Abertos, o Acesso à Informação, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e, também, o novo site Transparência, que está sendo elaborado com o trabalho de todas as pró-reitorias e setores administrativos, com o objetivo de dar total transparência às ações e dados da Universidade, para além das exigências do Governo Federal.

Com informações da assessoria de imprensa da Unipampa