Os 200 anos de Anitta Garibaldi são reverenciados em Alegrete

Os 200 de Anitta Garibaldi comemorados agora neste mês de outubro serão referenciados aqui em Alegrete.

Uma das gaúcha que mais conhece a história da revolucionária catarinense, mas que integrou as tropas de gaúchos da Revolução Farroupilha e lutou bravamente ao lado do marido Giussepe Garibaldi.

Elma Santana pesquisou e escreveu vários livros sobre Ana Maria de Jesus Ribeiro. Conta ela que com uma luneta, Giuseppe visualizou ela em uma casa em Laguna(SC) quando lutavam lá. Depois ao chegar em uma casa reconheceu como sendo a mesma moça e falou em italiano que ela ia ser dele.

Anita Garibaldi

Elma conta que ao responder que seu nome era aninha, o que ele entendeu Anitta, com são as aninhas na Itália e dai surgiu a revolucionária que esteve em várias frentes de batalhas lutando, muitas vezes, grávida.

Comemoramos o bicentenário desta que foi uma das maiores mulheres de nossa história ombreando, lado lado, no Exército Farroupilha. Ela tinha os mesmos ideias de Garibaldi e, por isso, foi um amor a primeira vista e quando decidiu deixar Laguna e se juntar ao revolucionários carimbou seu nome na história do RS, destacou Elma Santana.

Ela era praticamente analfabeta, mas muito inteligente e sua história fez com que muitas mulheres pesquisem sobre sua vida e ficassem conhecidas como Anitas, salientou a pesquisadora. Ela viria à cidade para as comemorações, mas àproblema de saúde não estará.

Em Alegrete no dia 25 de outubro, data do aniversário do Município, também haverá uma homenagem aos 200 anos de Anita no bairro que leva o seu nome aqui na cidade.

Nádia Mileto lembra que vai ser descerrada a placa no bairro que leva o nome de Anita aqui na cidade – Esse bairro surgiu da participação e luta de mulheres que iam de bicicleta na Câmara de Vereadores e Prefeitura falar para que pudessem ter direito a o lotes e, assim ficaram conhecidas como Anittas. Enquanto isso, os maridos ficavam nas barracas marcando os terrenos.