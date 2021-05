Unipampa oferece bolsas parciais de estudos na Califórnia

Informamos aos interessados que se encontram abertas as inscrições para o programa de bolsas parciais de estudos na Califórnia, ofertado pela California State University Northridge e pela University of La Verne.

O objetivo destes programas é oferecer a oportunidade de alunos graduandos de aprofundar conhecimentos nas diversas áreas da Administração no período de férias, em conjunto com o desenvolvimento do idioma inglês e uma experiência internacional – objetivos relevantes para profissionais de ponta que buscam manter-se preparados para as oportunidades de empregabilidade de um ambiente global de negócios.

Neste momento, são oferecidos os seguintes programas:

• Strategy and Marketing (Campus ULV)*

• Finance and Accounting (Campus ULV)*

• Leading & Coaching the Human Organization (Campus ULV)*

• Contemporary Topics in Public Administration (Campus ULV)*

• Communication, Design & Innovation (Campus CSUN)*

• Digital Companies & E-Business Revolution (Campus CSUN)*

• Design Thinking & Innovation (Campus CSUN)*

• Leadership In An Age Of Disruption (Campus CSUN)*

• Business English

Estes programas oferecem um módulo de inglês para negócios gratuitamente, com dupla certificação.

Para alunos que desejam se desenvolver apenas no idioma inglês, dispomos do programa Business English.

Os cursos possuem as seguintes características:

Duração: Três semanas em janeiro ou julho, com aulas e atividades (contatos com executivos e visitas a empresas) em período integral.

Idioma: Programa ministrado em inglês, exigindo grau de proficiência do nível intermediário para avançado no momento da viagem.

Pré-requisitos: Ser estudante brasileiro, maior de 18 anos.

Passaporte e visto: Não é necessário na documentação inicial para solicitar a bolsa.

Carga horária: 75 horas de aulas e 5 horas de atividades extra com aulas de segunda a quinta-feira em janeiro e julho.

Corpo docente: Professores Doutores com grande experiência acadêmica e mercadológica.

Certificação: Certificate in Executive Management, emitido pela California State University ou pela University of La Verne e Business English Program, referente ao módulo de inglês para negócios.

Será oferecido um número limitado de bolsas de estudos parciais para os alunos da UNIPAMPA.

Requerimento para o processo seletivo: os candidatos devem preencher o formulário através do link no períodos de inscrição de 13 de abril de 2021 a 02 de maio de 2021:

https://international.ibs-americas.com/afiliadas-poa-cal-13-04

Os alunos receberão uma bolsa de estudos parcial que cobre 70% do investimento do programa. Os selecionados terão acesso a preços subsidiados na hospedagem, teste gratuito de proficiência em inglês e outras orientações.

Os interessados podem obter mais informações sobre os cursos e critérios de concessão de bolsas através do endereço de e-mail: [email protected]

Por: Camila Lacerda Tolio Richardt