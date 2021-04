Unipampa recebe inscrições para processo seletivo com nota do Enem dos últimos 5 anos

Seguem abertas até quinta-feira (29), as inscrições para ingresso em 2021 na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) por meio do processo seletivo via Chamada por Nota do Enem (CNE).

Esse processo seletivo é realizado pela própria Unipampa e se destina a quaisquer pessoas que tenham feito o Enem 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, independente de inscrição ou participação no Sisu 2021. Quem se inscreveu no Sisu também pode participar dessa seleção.