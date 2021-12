Share on Email

O motociclista seguia sentido centro/bairro, chocou-se na lateral do veículo. Com impacto, caiu ao solo e sofreu escoriações. O homem também, queixava-se de dores no ombro. Ele foi socorrido e levado à UPA pelo Samu.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi na entrada para o bairro Sepé Tiaraju.

A mulher que diria o Uno,não se feriu.