Uno pega fogo e é abandonado na região central em Alegrete

Segundo apurou a reportagem, um Uno pegou fogo na Avenida Doutor Lauro, cruzamento com a rua General Vitorino, Centro, em Alegrete.

O motorista não estava no local quando os Bombeiros chegaram. Os militares realizaram a extinção total das chamas.

O sinistro ocorreu na dianteira do veículo, que teve avarias. A suspeita é que o motivo do fogo tenha sido uma pane elétrica. A Guarda Municipal também esteve no endereço e prestou apoio aos militares.

O carro seria recolhido ao depósito do Detran, em decorrência do condutor não ter sido localizado.