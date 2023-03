Criminosos aterrorizam lojistas ameaçando enviar membros de facção para atacar empresas e familiares

Share on Email

Na sexta-feira(17), um dos assuntos mais comentados na cidade de Alegrete foi uma tentativa de golpe.

As vítimas, ou público alvo, foram os empresários. Suspeitos ligavam para as lojas e falavam para os empresários que, caso não enviassem a quantia solicitada via Pix, uma pessoa da facção seria enviada para atacar o comércio ou até mesmo a família.

A polícia orienta que vítimas, diante de qualquer ameaça, registrem boletim de ocorrência e não depositem dinheiro.

Golpistas estão usando dados de empresas que estão nas redes sociais para tentar extorquir dinheiro de vítimas, em Alegrete. O golpe já é conhecido dos policiais.

Os suspeitos começam a conversa e, em determinado momento falam que são de uma facção criminosa e que possem informações, em algumas situações de que o empresário está interferindo nos negócios da quadrilha. Por isso, eles exigem o pagamento de uma quantia em dinheiro.

Os golpistas dizem que, caso a vítima não envie o valor pedido, uma pessoa da facção será enviada para atacar o comércio ou até mesmo o empresário e a família.

Na tarde de ontem, vários empresários procuraram a DP. Em alguns grupos de whatsApp, duas fotos circulavam como se os indivíduos fossem os golpistas, contudo, a polícia destaca que somente a investigação poderá apontar os responsáveis, a orientação é para que não deixem de realizar ocorrência.