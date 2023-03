Chuva intensa em curto espaço de tempo causa sérios alagamentos na cidade

Em algumas ruas, como na Venâncio Aires, a força da água chegou a derrubar uma moto que estava estacionada.

Já na Avenida Alexandre Lisboa, um ponto crítico sempre, ocorreram mais uma vez alagaments que dificultaram a passagem de veículos. Alguns motoristas optaram por não seguir, outros arriscaram.

“Tinha que ver na hora da chuvarada, quando passavam os carros, a água na ponte na altura de uns 30 a 40 cm. Passava de um lado e jogava água no parabrisa do que estava na pista contrária. São vários pontos da cidade com deficiência na vazão”- citou um leitor que destacou ter ficado impressionado com o acúmulo de água na pista.

Veja abaixo os vídeos:

Tanto no centro, como nos bairros esta situação sempre se repte quando chove torrencial aqui na cidade.

Mais uma vez, o problema evidencia a falta de vazão das bocas de lobo. Muitas pela sujeira causada pelos próprios moradores. Também sabe-se que a canalização, em muitos pontos, é antiga e não dá vazão a um volume maior de água.

Em contato com o Corpo de Bombeiros, até o momento da postagem nenhum chamado tinha sido registrado. Já com a Defesa Civil, de acordo com o coordenador, Renato Grande, falou que até então, tinham recebido apenas um chamado, por intermédio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, de uma casa na Sepé Tiarajú, que entrou um pouco de água e precisava de lona. Foi realizada a entrega de 7 metros de lona.

Conforme o Cemaden o acumulado de chuva foi de cerca de 60mm, porém, essa preciptação pode alterar dependendo do ponto da cidade.