UPA enfrenta sequência de dias com superlotação no atendimento

Unidade de Pronto Atendimento – UPA- mais uma vez teve registro de superlotação.

Desde cedo, muitas pessoas que procuram atendimento se depararam com uma espera significativa diante da demanda.

A maioria dos pacientes, queixava- se de sintomas relacionados a síndromes gripais.

Desde o Natal que os profissionais da UPA enfrentam um aumento na procura por atendimentos. Sendo que, após o dia 1° o número de pacientes chegou a dobrar em relação a capacidade da Unidade de Pronto Atendimento. Essa demanda corresponde ao surto de novos casos relacionados à Covid-19 no Município.

Alegreestá com 1.944 pacientes com o vírus ativo.

Já devido a crescente demanda, o gripário foi reativado, assim como, hospital de campanha na Santa Casa.

Porém, o atendimento no gripário devido ao número de profissionais que estão atuando no local, é do meio-dia às 21h, sendo que a triagem ocorre até às 19h, de segunda à sexta-feira.

Sem esse atendimento e sem as ESFs, nos finais de semana, como já é cultural, muitas pessoas deixam para recorrer à UPA.

Em todas as entrevistas, a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, solicitou que os pacientes com sintomas leves que aguardem até o atendimento do gripário ou das ESFs, que evitem se aglomerar na Unidade de Pronto Atendimento, devido ao risco à saúde.

A triagem na UPA, é um ponto fundamental e se faz necessária para que os casos mais graves sejam atendidos com a devida prioridade.

A grande maioria das pessoas fica descontente com a classificação. Mas é necessário compreender o Grupo de Risco. A cor azul, são casos leves, a espera justifica-se pelo número de pacientes que chegam na sequência nas categorias verde, amarela e vermelha que são graduações mais severas, como o vermelho que se enquadra nos casos de emergência. O atendimento é feito de acordo com a triagem.