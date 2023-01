Urcamp lança Dia D – Vestibular Presencial

História, tradição e qualidade. Aulas presenciais. Esses são alguns dos motivos para você estudar na Urcamp. Para que o ingressante já se familiarize com o ambiente da instituição onde vai trilhar seu futuro, a nova gestão preparou o Vestibular Presencial. O Dia D, como é chamado, está agendado para 15 de fevereiro, às 19h, simultaneamente nos quatro campi: Bagé, Alegrete, São Gabriel e Sant’Ana do Livramento. O custo de inscrição? Zero. Apenas um 1 kg de alimento não perecível. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.urcamp.edu.br.

A prova de vestibular será aplicada no formato de redação, com duração máxima de três horas. O início está marcado para às 19h, porém, os candidatos devem estar presentes às 18h30min. O trâmite é prático, pois, no dia seguinte, o candidato já saberá o resultado por e-mail ou via SMS. Se aprovado, já pode efetuar a matrícula no dia 17 de fevereiro. As aulas iniciam no dia 23 de fevereiro.

Caso o candidato interessado queira aproveitar a média do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é só indicar a opção no momento do preenchimento da inscrição. Assim, automaticamente substituirá a prova de redação, desde que a nota seja correspondente a edição do Enem de 2020, 2021 ou 2022. Caso opte por essa opção, não é necessário o comparecimento do vestibulando no local da prova, pois a aprovação será validada via sistema MEC, com verificação da Urcamp.

Sorteio de bolsas de 50% e 100%

A Urcamp também vai oferecer condições exclusivas somente para quem fizer o Vestibular Presencial no dia 15 de fevereiro. Uma delas é o sorteio de bolsas. Serão duas modalidades: três bolsas de 50% de toda a graduação para qualquer curso; três bolsas de 100% do valor do último semestre do curso. O sorteio será realizado no dia 27 de fevereiro, às 19h, com transmissão nas redes sociais da Urcamp. Mais detalhes podem ser conferidos pelo chat no site urcamp.edu.br.

Pravaler: financie seu curso!

Você sabia que a Urcamp conta com um financiamento fácil, rápido e sem burocracia? É o Financiamento Pravaler, que permite ao aluno pagar somente a metade da mensalidade durante o curso, sem juros. A contratação do financiamento é totalmente online, com suporte via WhatsApp: 53 3242 8244.

Inclusive, o Pravaler prepara um evento para o dia 7 de fevereiro, no saguão da Urcamp. Além de facilitar as negociações, a equipe estará distribuindo brindes e muitos atrativos para que você possa ingressar em qualquer graduação já nesse primeiro semestre.





Categorias de bolsas

Para os alunos que ingressarem neste primeiro semestre de 2023, na modalidade presencial, há uma série de categorias de bolsas, com o objetivo de garantir à acessibilidade do Ensino Superior.

Grupo Familiar

2 membros – 7%

3 membros 10%

4 membros ou mais – 15%



Portador de Título – 30%

Sênior (60 anos ou mais) – 50%

Militar, funcionário público e dependentes – 10%

Transferência externa – 30%

Reingresso (matrícula trancada até 1º de agosto de 2022) – 10%

Estrangeiros (com comprovação de residência em outros países) – 10%

* O desconto não é acumulativo entre as categorias. O candidato deve optar por uma delas no momento da matrícula. Com pagamento até o 1º dia útil, acumula-se o Desconto Pontualidade, de 5%.

CURSOS PRESENCIAIS