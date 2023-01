Share on Email

Na última terça-feira, dia 24 de janeiro, na sede do Sindicato Rural de Alegrete, aconteceu o I Simulado de Mesa, promoção da Defesa Civil, com apoio da entidade, que visou orientar produtores e órgãos em episódios de incêndios no campo.

A primeira edição do evento reuniu as lideranças de diversos grupos de produtores formados em localidades do município.