URI inscreve para o vestibular e tem equipe para tirar dúvidas dos interessados. Veja como chamá-la!

Com o tema O Conhecimento muda sua vida, o próprio slogan da instituição, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões está com inscrições abertas para o vestibular 2022 até o dia 2 de novembro.



Com a campanha, a URI aproveita para falar de conhecimento, mudança de vida, transformações na carreira, além de abordar o fato de ser uma universidade comunitária, ou seja, não é uma instituição pública, mas também não é privada, pois não têm dono. As Comunitárias oferecem serviços gratuitos à população e programas permanentes de extensão e ação comunitária voltados à formação e desenvolvimento dos alunos e ao desenvolvimento da

sociedade.



A prova do vestibular será no dia 7 de novembro, das 13h às 16h. Para a prova, o valor da inscrição é R$30 e pela nota do ENEM R$15. Em Santiago, são 450 vagas, distribuídas nos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Ambientais, Ciências Contábeis, Direito Diurno, Direito Noturno, Educação Física bacharelado, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia.



Existe uma equipe disponível para tirar dúvidas dos interessados, especialmente sobre os descontos e benefícios oferecidos pela instituição.



Basta chamar uma das colaboradoras via whatsapp e buscar todas as informações desejadas. Veja os contatos:



Tatiana: 55 99679 5047



Saléti: 55 99978 5006



Paula: 55 99940 4731

Clique aqui para realizar a inscrição

Link direcionamento: http://inscricoes.urisantiago.br/

Inscrições: https://bit.ly/3iEUDW5