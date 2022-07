Uruguaiana confirma caso positivo da varíola dos macacos

Share on Email

O Rio Grande do Sul confirmou o terceiro caso de varíola dos macacos no estado. O resultado positivo foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado (LACEN) na sexta-feira (8).



De acordo com informações divulgadas pela Vigilância Epidemiológica de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do estado, a paciente é uma mulher de 52 anos que viajou durante o mês de abril e maio e esteve na Espanha, Portugal e França, países com transmissão comunitária declarada da doença.





Em junho, ela procurou atendimento médico porque apresentava lesões na pele, um dos sintomas da varíola dos macacos. Ela viajou com o marido e a mãe, que também foram monitorados, mas não tiveram sintomas.

Conforme o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Uruguaiana, a paciente já não apresenta sintomas e não está mais em isolamento desde o início de julho, pois a doença não está mais em fase de transmissão.





A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que zerou os casos suspeitos da doença, pois não há mais amostras de pacientes para análise até o momento.

O Brasil ultrapassou os 100 casos de varíola dos macacos esta semana, conforme o Ministério da Saúde.