Colisão entre dois veículos, na ERS 377, trevo do IFFar em Alegrete

Na noite desta terça-feira(18), uma colisão entre dois carros resultou em danos materiais no trevo de acesso ao Instituto Federal Farroupilha (IFFar), na RSC 377, em Alegrete.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do Peugeot trafegava na rodovia sentido Manoel Viana – Alegrete. Já o homem que dirigia o Palio teria saido da estrada de acesso ao IFFar e iria fazer a conversão para retornar. Na manobra, teria ocorrido o acidente entre os veículos e, com o impacto, os dois carros tiveram avarias. Os condutores realizaram teste do etilômetro e deu zero. Ainda conforme os policiais rodoviários estaduais, não houve feridos.

Fotos: Fagner Pissinin e Emerson Diniz