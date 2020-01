Uruguaio que animou bailes em Alegrete, nos anos 90, cantou na Praça Getúlio Vargas

O uruguaio Tony Carlos que cantou por anos, no Clube do Coroas , na década de 90 , voltou a Alegrete e mostrou seu talento como artista de rua na Praça Getúlio Vargas.

Ele estava em temporada no Nordeste e foi para Montevidéo votar para o presidente do seu pais e resolveu dar uma passada em Alegrete.

Sentado e bem vestido, sempre com a bandeira do seu Uruguai, ele cantou músicas entre tangos e boleros e disse que o chamam de brega, porque muitos não o conhecem. Um repertório bem dançante e romântico, comentou o artista. Daqui, ele passou por outras cidades gaúchas e retornou para as praias do Nordeste.

O tranquilo Tony Carlos já tem dez CDs com suas interpretações e diz confiante que está selecionado para o The Voice 2020 e que a primeira gravação será dia 18 de março quando disse que vai cantar New York – New York e se passar quer ir para o time do Michel Teló.

Vera Soares Pedroso