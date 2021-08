Usuários ainda aguardam devolução de valores de vale transporte da Vaucher e Nogueira

Desde setembro de 2020, quando as empresas Vaucher e Nogueira que faziam o serviço de transporte coletivo em Alegrete deixaram de fazer esse trabalho, os usuários que tinha vale transporte aguardam ressarcimento.

Uma reunião, em outubro de 2020, entre o STU – Sindicato das empresas de ônibus e a Promotoria deu o início dessas negociações. Os vale são do sistema de bilhetagem, eletrônica com crédito em cartão em que iam sendo descontados à medida que as pessoas usavam o transporte coletivo em Alegrete. Serviço utilizado desde 2013 aqui no Município.

A promotora de Justiça, Luiza Losekann que trata desse processo informou que ele ainda está andamento.

Durante a pandemia, que já dura mais de um ano e meio, muitos serviços da Justiça ficaram parados – com atividades só em questões de urgência.

Dezenas de usuários do transporte urbano de Alegrete ficaram com créditos em seus cartões de vale transporte e aguardam uma decisão da Justiça para poderem ser ressarcidos.