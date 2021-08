Projeto BaitaTur dá largada neste sábado em roteiro urbano

Neste sábado(14), acontece o passeio inaugural do projeto BaitaTur. O evento, realizado pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo – SEDETUR, visa a organização de roteiros na área urbana, contemplando visitas em museus, prédios históricos, monumentos, praças e parques.

Réu que matou o irmão foi condenado pela justiça a mais de 20 anos de prisão

O passeio inaugural partirá do Palácio Ruy Ramos, onde haverá visitas à estátua do ex-deputado Ruy Ramos, ao Museu Oswaldo Aranha, ao prédio do Quiosque, à Casa do Artesão, à Igreja Matriz e aos prédios tombados no entorno da Praça Getúlio Vargas, tendo como guias o historiador Homero Dornelles e o pesquisador Tiago Vaucher. O término do passeio acontecerá no Monumento ao Expedicionário. Este passeio será realizado para convidados que irão, em parceria com o Senar, avaliar a atividade a fim de apontar sugestões.

O projeto consiste em mapear os pontos turísticos urbanos e rurais, fomentar o turismo ao valorizar as riquezas locais e regionais a fim de transformar o município de Alegrete em um polo turístico de referência.