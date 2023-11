Usuários da Corsan tem até sábado para renegociar dívidas atrasadas

Share on Email

O mutirão visa selar acordos com descontos que chegam a 50% do valor original de faturas vencidas ou a até 100% dos juros e/ou multas aplicados, além de condições especiais de parcelamento em até 60 vezes sem entrada.

Durante a semana (6 a 10/11), também será possível negociar diretamente em qualquer Unidade de Saneamento (US) da Corsan em sua cidade.

De acordo com a presidente da Corsan, Samanta Takimi, “a resolução de débitos em atraso pode ajudar os contribuintes na recuperação de crédito e da capacidade de consumo das famílias, além de ser importante ferramenta de gestão e desburocratização de processos da Companhia”, explica. Podem aderir ao programa clientes das categorias residencial, comercial e industrial com dívidas pendentes há mais de 150 dias, nos 317 municípios atendidos pela Companhia no Estado.

Os pagamentos podem ser feitos à vista, por código de barra ou pix, ou em parcelas incorporadas nas faturas mensais de consumo subsequentes ou mesmo pelo cartão de crédito.

Com informações do site da Corsan