Usuários do transporte coletivo, de Alegrete, reclamam de atraso das linhas

Usuários de empresas de transporte coletivo Fronteira Oeste reclamam que na linha Vera Cruz- Santos Dumont tem atrasado o horário de passar nos pontos.

Relata um morador do bairro Santos Dumont que já estava há quase 30 minutos no ponto esperado um carro que estava atrasado.

Há relatos de que quando está atrasado o itinerário de algumas linhas não é cumprido com a passagem em todos os pontos.

Neste dia 27, uma usuária que vinha do bairro Capão do Angico não pode pegar o ônibus porque estava com a lotação máxima. Com o novo Decreto,da Bandeira Vermelha os coletivos só podem circular com 50% de sua capacidade e com isso muitos estão ficando nas paradas à espera do próximo carro.

Uma comerciária de 47 anos, da Vila Nova, informa que em três dias da semana o ônibus atrasou, porque teria que que passar no ponto hora e 25minutos e estaria passando uma hora e 39 minutos.

Ana Vezzaro que representa a empresa Fronteira Oeste diz que a lotação segue o que determina o Decreto e, portanto, com 50% de sua capacidade. Ela disse que o que acontece é que a logística por conta da Bandeira Vermelha exigiu que a lotação fosse diminuída e isso pode acarretar alguns transtornos nas linhas,