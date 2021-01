Usuários reclamam de atrasos em linhas de transporte coletivo

Compartilhe















Há mais de três meses atuando nas linhas de transporte coletivo em Alegrete, através de um contrato emergencial, a empresa Fronteira Oeste realiza o trabalho aqui na cidade com oito linhas.

Nas últimas semanas, trabalhadores que moram em bairros e precisam se deslocar para o Centro reclamam de atraso de algumas linhas, o que faz com que cheguem atrasado ao trabalho, ou tenham pouco tempo de intervalo do almoço, já que os carros passam, algumas vezes, com 20 minutos de atraso nos pontos.

Médico que salvou muitas vidas precisa de ajuda financeira e orações

Isso é mais nos horários de pico,ou seja de manhã quando as pessoas vêm para o trabalho e na hora de irem embora para casa.

O fiscal da empresa, Flademir Severo, informa que existem fiscais da Prefeitura dentro dos ônibus e que alguns atrasos se devem ao fluxo do trânsito, a desvios de rotas com ruas fechadas e, ainda, as avarias que podem acontecer como em qualquer outro veículo.

– Todos sabem que o trânsito de Alegrete não suporta tantos carros e isso acarreta direto com o transporte coletivo, observa.

Vera Soares Pedroso