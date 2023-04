Agora o alvo de golpistas são clientes de advogados

Foi realizado um alerta para mais um golpe que parece estar ganhando força em Alegrete. Criminosos estão usando nomes de empresas, especialmente escritórios de advocacia, para tentar extorquir pessoas pelo WhatsApp.

O PAT falou com o advogado Rafael Hundertmark, ele descreveu que em três dias clientes, em torno de 100, entraram em contato com o escritório devido a uma mensagem que receberam por meio do Whatsapp como se fosse a secretária dele, entretanto, com o nome de Márcia, além disso, ele ressaltou que o número também era desconhecido da empresa.

Os criminosos atuam da seguinte maneira: eles usam nomes, logotipos, identidade visual e até assinaturas de empresas, escritórios de advocacia, bancos ou instituições públicas.

Para dar ainda mais credibilidade à abordagem, eles usam informações que deveriam ser sigilosas, como dados pessoais e de processos, alguns que já estão inclusive arquivados.Os golpistas aproveitam a vulnerabilidade das vítimas para pedir transferências via Pix, além de outros tipos de pagamentos e senhas de acesso.

O advogado Rafael salientou que todos os clientes que fizeram contato com o seu escritório, informaram que não repassaram dados e também não fizeram nenhum pagamento, porém, alguns que retornaram para a suposta secretária, foram encaminhados para outro número de whatsApp que a pessoa dizia ser o advogado. “Uma cliente ligou e falou que minha secretária havia solicitado informações sobre um processo de cinco anos atrás. Foi o que chamou atenção dela”- comentou.

Isso iniciou na última segunda-feira e teria como alvo clientes de outros escritórios de advocacia. Os golpistas também alegam que o dinheiro de alguma indenização foi liberado, enviam certidões supostamente emitidas pelo Tribunal de Justiça e pedem dinheiro a título de custas ou pagamento do imposto de renda. São inúmeras as abordagens na busca de ludibriarem as vítimas, portanto, todo cuidado é indispensável.