UTI Neo faz apelo por fraldas para os pequeninhos

Sob os cuidados atentos e amorosos de uma equipe médica dedicada, esses infantis recebem atenção e os recursos necessários para lutar e crescer mais fortes a cada dia.

A UTI Neonatal não é apenas um centro médico; é um lugar onde a vida se renova e onde as histórias de superação começam a ser escritas. Os profissionais que trabalham incansavelmente dentro dessas paredes são verdadeiros heróis, oferecendo não apenas cuidados médicos especializados, mas também apoio emocional e conforto às famílias que enfrentam momentos de crise.

Apesar do comprometimento e dedicação da equipe da UTI Neonatal, uma necessidade crucial vem à tona: a escassez de fraldas para recém-nascidos. A grande demanda por cuidados neonatais significa que o suprimento de fraldas frequentemente se esgota rapidamente. Para as famílias que já estão enfrentando desafios emocionais e financeiros, essa carência adicional pode ser um fardo difícil de suportar.

Diante dessa realidade, surge um apelo à comunidade local e pessoas de bom coração que desejem fazer a diferença. A doação de fraldas para recém-nascidos é uma maneira tangível de oferecer apoio e alívio às famílias que lutam dentro e fora da UTI Neonatal. Cada doação, por menor que seja, pode se tornar um raio de luz na jornada de alguém.

Aqueles que desejam contribuir para essa causa nobre podem fazê-lo de maneira simples e direta. As doações de fraldas para recém-nascidos podem ser entregues na Santa Casa de Alegrete, localizada na Rua General Sampaio, número 88. Além disso, uma segunda opção está disponível para aqueles que desejam contribuir até o dia 31 de agosto no Quartel da Brigada Militar, localizado em General Sampaio, número 1400. A campanha é uma iniciativa do Grupo Voluntário Mães da Neo com apoio do GABM.