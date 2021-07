Vacina acaba e pequeno tumulto é registrado no CTG Farroupilha; mais de mil pessoas realizaram a 1ª dose contra COVID

Uma gigantesca fila de pessoas e outra no drive thru marcou a manhã de sábado,17, na vacinação contra Covid-19, em Alegrete.

A grande maioria das pessoas tinha a expectativa de garantir a primeira dose da vacina e passaram boa parte da manhã aguardando. No entanto, por volta das 9h30min, segundo a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, a equipe comunicou através das rádios que havia apenas 250 doses disponíveis. Por volta das 10h50min, as equipes realizaram as últimas doses nas pessoas que estavam no drive thru e no salão.

Vacinação contra Covid

A Secretária informou que, desta vez, o Município recebeu apenas 1150 doses da AstraZeneca e, durante a semana, novas remessas devem ser enviadas a Alegrete.

Ao serem comunicados do término das vacinas, algumas pessoas provocaram um pequeno tumulto e a Brigada Militar foi acionada para que a segurança de todos fosse garantida. Por volta das 8h, a fila de pessoas que estavam a pé, chegou à Ponte Borges de Medeiros e do Drive Thru, próximo ao Presídio Estadual de Alegrete.

Vacinação contra Covid

Em entrevista com as técnicas de enfermagem que estão atuando na linha de frente da Covid-19, desde o início, muitas por longos meses, também, atuaram no Gripário, a emoção que elas descrevem é em relação aos pacientes que passaram por atendimento, muitos com complicações e, hoje, estão tomando a primeira dose.

Vacinação contra Covid

A Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, destaca que foi uma situação atípica pois até então, estavam sobrando doses e, que a remessa enviada para Alegrete foi diferente das que as cidades de fronteira receberam nesta última distribuição realizada pelo Governo do Estado. “Todos vão se vacinar, lamentamos pelas pessoas que ficaram na fila, mas assim que novas doses chegarem vamos comunicar através dos canais de imprensa. Se for durante a semana, será nas UBSs com salas de vacina, caso a distribuição ocorra apenas na sexta-feira, novamente será realizada outra ação no CTG Farroupilha, como estamos fazendo há dois meses”- comunicou.

As primeiras pessoas que chegaram na fila, do drive trhu, foi um casal. Porém, a pessoa que iria se vacinar ainda não estava dentro da faixa etária. Conforme a Secretária de Saúde, eles chegaram por volta das 21h de sexta-feira e passaram a noite em frente ao CTG.

A sugestão de algumas pessoas que não puderam se vacinar foi de que, na próxima semana, uma senha seja distribuída, já no início da vacinação, assim, quem não puder se vacinar não fica na fila.