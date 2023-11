Vacina contra Covid-19 será incluída no calendário nacional de crianças em 2024

A imunização contra a Covid-19 será incluída no calendário nacional de vacinação a partir de 2024. A recomendação vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença: idosos, gestantes e pessoas com comorbidade.

Na primeira semana de novembro, o Ministério da Saúde vai lançar nova campanha na TV aberta, nas redes sociais e em locais de grande circulação de pessoas em todo país, reiterando a importância da testagem, da vacinação e do tratamento.

A vacina é a principal medida de combate ao vírus e às formas graves da doença. Hoje, o imunizante está disponível gratuitamente no SUS para toda a população acima de 6 meses de idade. Maiores de 18 anos, que já tomaram ao menos duas doses da vacina, devem receber uma dose de reforço da vacina bivalente.

A secretária de saúde de Alegrete, Haracelli Fontoura, ressaltou que o documento oficial atestando que o Município irá aderir a medida, ainda não chegou. Segundo a Secretaria de Saúde do RS, Alegrete está com 92% da sua população vacinada e público que será atingido por essa medida, ultrapassa os 950 já vacinados.