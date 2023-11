As aventuras de um alegretense na Travessia dos Lagos Andinos

Márcio Vasconcelos Gomes, proprietário da Ferragem Farroupilha, está prestes a enfrentar a Travessia dos Lagos Andinos, uma jornada épica entre Chile e Argentina que explora as belezas naturais de dois países em um roteiro desafiador entrelaçado por lagos e trechos difíceis de transpor. Para Gomes, essa não é a primeira incursão em terras argentinas; ele já esteve lá duas vezes, uma de avião e outra de carro, somente este ano. No entanto, desta vez, ele está acompanhado por um grupo de 12 motociclistas, prontos para desbravar as estradas sinuosas e imprevisíveis da América do Sul.

Natural de Alegrete, nascido em 1968, Márcio é filho de Isaque Gomes e Vânia Vasconcelos Gomes. A ligação com sua cidade natal é algo que ele carrega no coração, mesmo após décadas longe do “Baita Chão”, como carinhosamente se refere à sua terra natal. A decisão de deixar Alegrete aconteceu em 1986, quando Márcio partiu para Porto Alegre. “Minha família era proprietária da Ferragem de Nossa Senhora das Graças, ali na entrada Barão do Amazonas, a Loja do Português”, lembra ele. Anos depois, em 2008, após casar-se com Helen Wavrita e com a chegada dos filhos Bernard e Beatriz, a família se estabeleceu em Caxias do Sul. Foi lá que Márcio e Helen decidiram investir em seu próprio negócio, inaugurando a Ferragem Farroupilha em 2016, situada no coração de Farroupilha, onde residem atualmente.

A paixão de Márcio por aventuras motorizadas não é novidade para seus amigos e familiares. Ele sempre teve uma predileção pelas estradas abertas e pela liberdade que uma moto proporciona. “Sempre tive moto, e agora essa do estilo Big Trail”, conta Márcio, sorrindo. “Minha esposa, é minha parceira de viagem. Já fizemos percursos longos juntos, incluindo viagens a Curitiba e até uma visita recente a Alegrete no mês passado.”

A mais nova jornada de Márcio, no entanto, é a mais desafiadora até agora. A Travessia dos Lagos Andinos promete levá-lo por meio dos pitorescos lagos andinos, em direção à majestosa Patagônia. O itinerário inclui paradas em cidades encantadoras como Santa Rosa e Los Andes, antes de cruzar a fronteira para o Chile, rumo a Vila Rica. Em seguida, o grupo retorna à Argentina, passando por Bariloche e Bahia Blanca na costa do Atlântico.

A viagem, que vai durar 15 dias, também tem seus perrengues, neste caso, problemas com combustível foi uma preocupação para Márcio e seus companheiros de viagem. “Hoje, enfrentamos dificuldades para encontrar combustível nos postos da Argentina. Tivemos que abastecer usando gasolina de uma van que faz parte do nosso grupo”, explica ele, demonstrando a resiliência necessária para enfrentar os desafios imprevistos que surgem em uma aventura dessa magnitude.

O dia da chegada está marcado para 13 de novembro, quando Márcio e seu grupo completarão essa jornada inesquecível. No dia seguinte, ele voltará a Alegrete, onde suas raízes estão fincadas profundamente. É uma jornada que não apenas testa a resistência física e mental dos motociclistas, mas também fortalece os laços de amizade e camaradagem que unem essas almas aventureiras.

Enquanto a Travessia dos Lagos Andinos continua, Márcio Gomes e seu grupo de motociclistas enfrentam o desconhecido com coragem e determinação, levando consigo não apenas suas motos, mas também a paixão por aventura que os une. Eles são verdadeiros aventureiros, navegando pelas estradas sinuosas da América do Sul, prontos para enfrentar qualquer desafio que a viagem possa oferecer, e esperam ansiosamente por cada curva no caminho, pois sabem que atrás dela está uma paisagem surpreendente, esperando para ser descoberta.