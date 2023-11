Prefeitura incentiva a produção do artesanato regional

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo( SEDETUR), realizou na última segunda-feira, 30, uma reunião do Programa Municipal de Fomento ao Artesanato Regional.

A Secretária Caroline Figueiredo compartilhou informações sobre os serviços e workshops de capacitação disponíveis e sobre os próximos eventos que serão realizados na cidade e que têm o apoio da SEDETUR. Os profissionais inscritos terão , mais uma vez, a oportunidade de participar com a feira do artesanato que tem movimentado o fluxo de vendas do grupo.

Além disso, o coordenador de empreendedorismo Alex de Souza falou sobre a formalização do MEI, esclarecendo dúvidas dos profisisonais sobre o cadastro e notas fiscais.

A última realização foi na 81ª Exposição Agropecuária, na qual a secretaria ofereceu espaço no pavilhão “Alegrete um Baita Chão , um Baita Destino” para venda de produtos e exposição dos parceiros do Programa do Turismo Rural.