Vacina contra gripe: como será campanha de imunização em 2022

O início da imunização será com ênfase às pessoas com 60 anos ou mais, bem como aos trabalhadores de saúde.

O plano nacional de imunizações determina sala exclusiva para vacinação deste público. Desta forma, na ESF Bento Gonçalves/PAM e no Centro Social Urbano (CSU), a vacinação contra influenza acontecerá somente no turno da manhã no horário das 8h às 12h, haja vista que estas UBS disponibilizam a 1ª e 2ª dose de vacina contra COVID para as crianças de 5 a 11 anos de idade no turno da tarde, das 13h30 às 16h.

Nas demais UBSs, a vacinação contra influenza ocorrerá nos dois turnos, em seus respectivos horários de funcionamento.

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo será direcionada aos trabalhadores de saúde que não possuem o esquema vacinal completo, ou seja, que não possuem duas doses da vacina tríplice viral (caxumba, rubéola e sarampo). No PAM e no CSU, a vacinação contra o sarampo acontecerá apenas pela manhã, das 8h às 12h. A vacinação ocorrerá nos dois turnos, no horário de funcionamento das demais UBS.

A Vacinação no interior do município irá acompanhar o roteiro de atendimento da ESF Itinerante:

04/04 – Parové

05/04 – Rincão do São Miguel

06/04 – Silvestre

11/04 – Caverá e Boiões

12/04 – Vasco Alves

13/04 – Conceição

14/04 – Assentamento Novo Alegrete

18/04 – Durasnal

19/04 – Rincão do 28

20/04 – Jacaquá

25/04 – Jacaraí

27/04 – Quilombo

28/04 – Assentamento Unidos pela Terra

Para a vacinação contra a Influenza, o plano nacional de vacinação define como trabalhador de saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância em saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros estabelecimentos com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Inclui também aqueles profissionais de saúde que atuam nos cuidados domiciliares como cuidadores de idosos e doulas/parteiras.

No momento da vacinação será necessária a apresentação de documento de identidade, carteira de vacinação se houver e para trabalhadores de saúde também será necessária a comprovação de vínculo com o estabelecimento de saúde.

Os demais grupos prioritários para a vacinação contra influenza tem data prevista para início de vacinação em 03 de maio.