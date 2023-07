Vacina contra influenza ainda disponível em todas as unidades de saúde

Pintor acusa idoso de furto de celular enquanto trabalhava

O imunizante está disponível em todas unidades da Rede Pública de Saúde em Alegrete. A enfermeira Juliana Michael do setor de imunização informa que qualquer pessoa pode procurar uma sala de vacina para receber a proteção, inclusive as crianças. Ela é indicada a partir dos seis meses de idade. Um questionamento é se alguém estiver resfriado ou com gripe pode fazer a vacina. Se a pessoa não estiver com febre não há contraindicação de receber a dose que ajuda a prevenir.

Até o momento o Município recebeu 32 mil doses da vacina contra influenza. A pediatra Marilene Campagnolo alerta que os pais que não levaram seus filhos para se imunizar que façam porque esta atitude ajuda a prevenir as doenças respiratórias desta época. – Ela informa que muitos negligenciaram este direito e essa atitude, em muitos casos, faz com que os pequenos adoeçam muito devido ao rigor do inverno. Isso faz com aumentem as infecções em crianças e lotem os leitos da pediatria da Santa Casa, o que preocupa atesta a médica.