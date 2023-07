UTI NEO recebe alta demanda por internações de todo o RS

Share on Email

Com 14 anos de atuação, a unidade tem sido fundamental na assistência aos bebês de zero a 28 dias de idade que recebem cuidados intensivos.

Atualmente, a UTI Neonatal conta com 10 leitos disponíveis, que são gerenciados pela central de leitos do RS. A distribuição dos pacientes é feita conforme a necessidade de cada um, garantindo que os recém-nascidos recebam atenção adequada. A importância dessa unidade se tornou ainda mais significativa desde o final de 2022, quando inauguraram a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional para Recém-nascidos de Alto Risco (Ucinco). Essa expansão possibilitou um aumento de 50% na capacidade de atendimento aos bebês na Santa Casa.

A médica pediatra Marilene Campagnolo, neonatologista responsável técnica pela UTI Neonatal, destaca que os 10 leitos já existentes na terapia intensiva, somados aos 5 da Ucinco, totalizam 15 leitos disponíveis para atendimento intensivo. A equipe de atendimento é formada por ela, a doutora Lidiane Campagnolo, que atua na Ucinco, além de mais 9 plantonistas pediatras e uma equipe de enfermagem altamente capacitada para o atendimento a esses bebês, que requerem cuidados especiais.

A demanda da UTI Neonatal da Santa Casa é alta, e os pacientes vêm de diversos municípios do Estado, inclusive de locais mais distantes. A equipe tem atendido bebês cada vez mais prematuros, nascidos com apenas 25 semanas de gestação e com pesos reduzidos, por volta de 500 a 600 gramas. Os resultados são positivos, e os bebês geralmente permanecem internados por períodos longos de 3 a 4 meses até receberem alta hospitalar. Isso tem contribuído significativamente para a redução dos índices de mortalidade infantil na região.

A comunidade local está ciente das necessidades da UTI Neonatal da Santa Casa e tem oferecido suporte contínuo. Ao longo dos anos, a unidade já atendeu mais de 3 mil pacientes e, infelizmente, a demanda por cuidados intensivos para bebês parece estar em constante crescimento.

Um aspecto relevante é que a taxa de mortalidade infantil é um indicador importante que retrata o desenvolvimento econômico e social de um município. Internacionalmente reconhecida, essa taxa é um reflexo da atenção dada aos recém-nascidos e pode ser usada para avaliar a disponibilidade, utilização e eficácia dos cuidados de saúde, especialmente durante o pré-natal, parto e ao longo do primeiro ano de vida da criança. Organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS) usam esse indicador para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e embasar políticas públicas.

A UTI Neonatal da Santa Casa de Alegrete, com sua excelência em cuidados intensivos para recém-nascidos, tem desempenhado um papel fundamental na saúde e no bem-estar das famílias da região, confiante para um desenvolvimento humano mais saudável e promissor. A dedicação da equipe médica e de enfermagem, aliada ao apoio da comunidade, certamente continuará a fazer a diferença na vida dessas crianças e suas famílias por muitos anos.