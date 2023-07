Corsan fará desligamento programado e 8 bairros ficarão sem água

No próximo dia 25, terça-feira, haverá um desligamento programado da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O objetivo é realizar a substituição da bomba do poço ALG 30, localizada na Avenida Cavera, número 1703.

A manutenção programada se faz necessária para garantir o funcionamento adequado do sistema de abastecimento de água, visando sempre oferecer serviços de qualidade e melhoria contínua dos recursos hídricos do município.

Devido a essa ação, alguns bairros da região sofrerão impactos, como desabastecimento de água ou baixa pressão. Os bairros afetados serão:

Nova Brasília Balneário Caverá Getúlio Vargas airton senna Honório Lemes Promorar Ibirapuitã centenário

A Corsan estima que o início da falta de água atendido às 8h do dia 25 e prevê que o abastecimento será normalizado até as 17h do mesmo dia. É importante destacar que esse horário pode variar devido a imprevistos no andamento do trabalho.

A companhia solicita a compreensão e colaboração de todos os clientes atendidos pelo desligamento programado.