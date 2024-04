Projeto Criança Cidadã ensina pequenos alunos compreenderem o que são os impostos e o serviço público

A turma do 5° Ano da EMEB Francisco Carlos está imersa no projeto “Criança cidadã: vivenciando a Educação Fiscal na escola”, sob a orientação da professora Mariana Vargas Ferreira e da Equipe Gestora. O projeto visa familiarizar os estudantes com conceitos relacionados aos serviços públicos e à importância dos tributos desde cedo.

Inicialmente, os alunos exploraram seus conhecimentos prévios sobre o tema, utilizando recursos como a criação de nuvem de palavras e a produção de animações audiovisuais fornecidas por outros municípios gaúchos. Além disso, foi explorada a obra literária “O Jardim dos Tributos” da escritora Patrícia Albuquerque.

A proposta educativa também incluiu atividades práticas, como a transformação de quadrinhos em histórias em quadrinhos virtuais por meio da plataforma ClickIdeia. Durante essas atividades, os alunos puderam compreender a importância de cada contribuinte no sistema de arrecadação de impostos, a necessidade de exigir a nota fiscal em suas compras e identificar práticas como sonegação de impostos e corrupção.

Essas experiências interativas continuarão ao longo do ano letivo, com o objetivo de trazer questões do cotidiano para a sala de aula e promover a construção do pensamento crítico e reflexivo sobre o uso dos serviços públicos e a importância da arrecadação e do bom uso dos impostos para a qualidade de vida de todos os cidadãos.