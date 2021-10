Vacinação, contra Covid, para adolescentes de 13 a 17 anos em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que nesta quarta-feira, 27, ocorre a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 para adolescentes de 13 a 17 anos sem comorbidades em todas as UBSs com salas de vacinas, das 8h30 às 12h30 ou enquanto houver doses. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF. Adolescentes precisam estar acompanhados de responsáveis.

Neste horário será administrada somente a 1ª dose para os adolescentes nesta faixa etária. A administração da 2ª dose e reforço será retomada à tarde nas UBS com sala de vacinas a partir das 13h30.

Confira a quantidade de doses em cada UBS:

PAM: 84 doses

CSU: 84 doses

Rondon: 84 doses

Vila nova: 84 doses

Vera Cruz : 84 doses

Promorar: 84 doses

Jesus Franco Pereira: 48 doses

Dr Romário: 48 doses

Prado: 48 doses

Nova Brasília: 48 doses

Piola: 42 anos

Boa Vista: 42 doses

Passo novo: 12

