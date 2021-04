Vacinação dos professores ganha força na Câmara em Alegrete com Projeto de Lei

O PL ainda defende que é dever do estado cumprir ao artigo 6º, caput, cc. artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que asseguram a todos o direito à Saúde como condição de fruição do direito à vida, consagrado como direito individual fundamental a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

“Os trabalhadores da educação fizeram o possível e o impossível para atender com qualidade os alunos no ano de 2020. Os desafios persistem, mas é preciso lidar com eles com foco e determinação e, sobretudo, prioridade política”, reiterou.

Em apoio , quatro vereadores se manifestaram: Vagner Fan disse que é preciso ver a educação como um princípio básico e deve ser tratada com muito respeito.

Já o Vereador Itamar Rodriguez, lembrou que em 26 de fevereiro apresentou indicação ao prefeito pela vacinação prioritária aos professores. “Não é possível pensar em retornar às aulas sem a vacinação dos professores”, ponderou. Para o vereador Fábio Bocão, o governo não respeita os professores. “A educação junto com a saúde são da maior importância, frisou. O vereador João Leivas falou da angústia e da sensação de impotência quanto à definição dos grupos prioritários. Disse ser favorável a que a Assembleia aprove o projeto de lei.

O governo do Rio Grande do Sul busca no Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação necessária para priorizar a vacinação de profissionais da educação. Na noite de quinta-feira (15), a administração de Eduardo Leite ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) com pedido de medida cautelar de urgência para a priorização da imunização contra a Covid-19 dos servidores da área.

Em Alegrete, a diretoria do STEMA-Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Alegrete, realizaram uma audiência com o prefeito Márcio Amaral, para tratar sobre a vacinação dos profissionais da área.

Foi entregue um requerimento do Stema, de imunização, e também ofícios com a mesma solicitação dos sindicatos das redes Estadual e Privada, SINPRO e CPERS, assinados pelos professores Evandro Rosso e Maria Izéte Paré.

No encontro os professores salientaram a necessidade da vacinação de professores, funcionários e estagiários para o retorno às aulas presenciais, manifestando preocupação com o crescente número de casos positivos ativos em Alegrete , bem como o número de óbitos.