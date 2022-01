Vacinação em crianças já tem data para iniciar

Em reunião realizada nesta segunda-feira (10/1), a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) definiu que o cronograma de vacinação seguirá o que é feito desde o início da imunização: os primeiros vacinados serão os meninos e meninas com alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes ou asma, ou imunossuprimidos.

As crianças sem comorbidades compõem o próximo grupo a ser imunizado. Pelo cronograma acertado, a imunização delas também poderá começar neste mês, com a primeira dose aplicada para quem tem 11 anos.

Em fevereiro, deverá iniciar a vacinação dos meninos e meninas de dez e nove anos, e em março, de quem tem oito anos. Para as outras idades, a Secretaria da Saúde aguarda a previsão de remessas de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a primeira remessa de 1,248 milhão de doses deve chegar ao Brasil na quinta-feira (13/1) e distribuída aos Estados na sexta-feira (14/1). Outros dois lotes com a mesma quantidade devem ser entregues ao país nos dias 20 e 27.

A aplicação ocorrerá em sala exclusiva, com espaço para recepção de crianças e responsáveis, que deverão permanecer no local por 20 minutos. Eventos adversos após a vacinação precisam ser notificados no e-SUS Notifica, sistema de registro do Ministério da Saúde.

Na quarta (12/1) e quinta-feira (13/1), a Secretaria da Saúde (SES) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Consems) capacitarão vacinadores indicados pelos municípios sobre a aplicação do imunizante.

“O momento de vacinar a criança será diferente dos adultos”, disse a secretária Haracelli Fontoura. Segundo ela, “a vacinação será feita de forma organizada, com as equipes preparadas e de maneira acolhedora.”

Durante o final de semana, equipes da SES separarão as doses que serão distribuídas na próxima segunda-feira (17/1) para as regiões. Até lá, os municípios trabalharão na estruturação das salas de vacinas para garantir a segurança das crianças e familiares.

O Plano de Operacionalização da Vacinação de Crianças de 5 a 11 anos também foi apresentado no Centro de Operações de Emergências em Saúde. O documento será publicado no site da SES na terça-feira (11/1).