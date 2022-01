Novas regras do MS para o atual momento da pandemia

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a redução no período de isolamento de pacientes com Covid-19. Para pessoas assintomáticas, a quarentena mínima será de cinco dias, desde que apresentem teste negativo, e uma semana, sem a necessidade de realização de exames. Para quem tiver sintomas, o prazo anterior — de dez dias — se mantém.

Mesmo com as novas regras, todos os pacientes devem seguir as recomendações sanitárias — como, por exemplo, evitar aglomerações e viagens, usar máscara e higienizar as mãos — até o 10º dia. Confira o detalhamento das novas diretrizes:

Cinco dias: vale para pacientes assintomáticos (sem sintomas respiratórios e febre) e sem uso de antitérmico nas 24 horas anteriores. Deve apresentar teste de RT-PCR ou de antígeno com resultado no 5º dia;

Sete dias: pacientes assintomáticos (sem sintomas respiratórios e febre) e sem uso de antitérmico nas 24 horas anteriores) estarão liberados da quarentena sem necessidade de apresentar teste. Para os sintomáticos devem apresentar exame negativo e não ter sintomas respiratórios, febre e usar antitérmicos nas 24 horas anteriores;

Dez dias: pacientes que apresentarem sintomas e teste positivo no 7º dia de isolamento.