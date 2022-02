Vacinação em dia minimiza muito os efeitos da Ômicron; saiba onde se vacinar

Vacine-se já e contribua para o combate ao coronavírus, em Alegrete.

Confira o cronograma de vacinação para esta sexta-feira(25).

Para quem precisa colocar suas doses em dia, nesta sexta-feira (25), terá muita vacinação, a partir das 8h30, com intervalo das 11h30 às 13h30, quando retornam os atendimentos nas UBSs, até às 16h.

Confira os grupos que serão imunizados contra a Covid-19 e os respectivos locais:

Primeira dose para pessoas a partir de 18 anos, das 13h30 às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde das ESFs Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Dr. Romário, Nova Brasília, Promorar, Saint Pastous, Vera Cruz e Vila Nova. Pelo período da tarde, haverá vacinação no PAM, na ESF Rondon e no CSU.

A faixa etária entre 12 E 17 ANOS poderá se vacinar pela manhã, no PAM. Menores precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Atenção

Haverá vacinação de crianças 6 a 11 anos sem comorbidades, das 8h30 às 11h30, nas salas de vacinas das ESFs Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Dr. Romário, Nova Brasília, Promorar, Saint Pastous, Vila Nova, Rondon, PAM/ESF Bento Gonçalves e Vera Cruz. Já para as crianças de 5 anos e imunossuprimidos a vacinação será disponibilizada apenas no PAM. Trazer documento com foto, CPF e cartão do SUS.

Segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose Pfizer, para o dia (25/02) ou com atraso, será disponibilizada no PAM, das 13h às 16h.

Segunda dose para pessoas com a primeira dose Fiocruz/AstraZeneca, para o dia (25/02) ou com atraso, nas ESFs Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Dr. Romário, Nova Brasília, Promorar, Saint Pastous , PAM/ESF Bento Gonçalves, Rondon, Vila Nova e Vera Cruz, das 13h30 às 16h.

Segunda dose Butantan/CoronaVac para pessoas que estão em atraso ou com data de vacinação para o dia 25 de fevereiro, somente no PAM, entre 13h30 e 16h.

Quem tomou a dose única da Janssen até o dia 25 de outubro poderá receber a dose de reforço. A vacinação ocorre somente no PAM, a partir de 13h30 às 16h.

Dose de reforço (3ª dose) para pessoas com mais de 18 anos de idade, que receberam a segunda dose da vacina contra COVID-19, até o dia 25 de OUTUBRO, serão aplicadas nas ESFS Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Dr. Romário, Nova Brasília, Promorar, Saint Pastous, Vila Nova, PAM/ESF Bento Gonçalves e Vera Cruz. A partir das 13h30 às 16h.

Por determinação do Ministério da Saúde, a dose de reforço será administrada 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes.

Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório. Também poderão receber a 4°dose, após 4 meses de recebimento do reforço através do imunizante.