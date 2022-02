Alegrete terá quatro representantes na Copa RS de Futebol Amador

A Federação Gaúcha de Futebol – FGF recebeu na última terça-feira (22/2) o evento de lançamento oficial da Copa RS de Futebol Amador, organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul – SEL. A competição acontecerá de junho a dezembro deste ano. As pré-inscrições estão abertas.

Apoiada pela FGF, a competição tem o objetivo de aproximar os munícipios gaúchos por meio da prática esportiva. O presidente da FGF, Luciano Hoscman, realizou a abertura do evento, que contou com a presença do secretário do Esporte e Lazer do RS, Danrlei de Deus, e do diretor de eventos da SEL, Marcelo de Andrade.

Serão duas categorias: Força Livre, a partir dos 18 anos, e Veteranos, a partir dos 40. Todos os 497 munícipios do Estado podem inscrever até quatro equipes com 36 jogadores para disputar a Copa RS, sendo duas em cada categoria.

Evento teve lançamento na FGF

A cidade de Alegrete vai contar com quatro clubes, dois nos veteranos e mais dois na força livre. Segundo o vice-presidente da LAF, Ramud e do diretor de esportes do município Emerson Coelho, que estiveram presentes na solenidade de lançamento, já estão definidos os clubes.

Liga e Secel marcaram presença na Copa RS Diretor de esportes Emerson Coelho

Os últimos campeões do campeonato de futebol amador vão representar a cidade na disputa. Na categoria veteranos, Fluminense e Centenário vão para Copa RS. Já na livre o Vila Nova e Boca Juniors estão pré-inscritos.

No encontro, ficou definido que os municípios têm até 15 de abril para realizar a pré-inscrição de seus representantes e até 5 de maio para entrega das fichas que confirmam a participação.

Alegrete terá quatro representantes, dois na categoria Livre e dois na Veterano. Na fase microrregional os alegretenses enfrentarão outros municípios em busca de quatro vagas em cada categoria. Na fase regional também serão quatro vagas à fase estadual. As fases semifinais ocorrem em Porto Alegre e as finais estão previstas para os estádios Beira Rio e Arena. A previsão de término da competição é 11 de dezembro.

Fotos: reprodução