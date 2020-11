Pai, mãe e filho são presos por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma

Na noite deste domingo(29), às 22h 40min, a Brigada Militar realizou a prisão de três pessoas em Alegrete. Todos da mesma família.

Primeiro golpe do Pix em Alegrete lesa empresário em mais de 120 mil reais

Segundo informações da ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram um grupo de pessoas próximas de um carro, estacionado na Avenida Assis Brasil. Todos estavam discutindo e alterados. Assim que a guarnição se aproximou os PMs também identificaram que o Gol era o veículo apontado como o carro que o motorista e o filho teriam usado mais cedo para uma tentativa de homicídio, no bairro Nossa Senhora do Carmo contra um indivíduo de 19 anos.

Assim que iniciaram a abordagem, o motorista e acusado de ter sido o autor dos disparos contra a vítima, que saiu sem ferimentos, resistiu à abordagem e foi necessário uso de algemas.

Na revista realizada no interior do Gol foi encontrada uma faca de aproximadamente 25cm de lâmina e um coldre com duas munições calibre 22, além de uma pistola calibre 22 municiada com oito cartuchos dentro da bolsa da esposa do acusado, assim como, mais munições totalizando 21 cartuchos.

Em dois dias, Brigada Militar e Bombeiros salvam a vida de dois jovens depressivos

Diante da situação, as cinco pessoas que estavam no carro foram encaminhadas à delegacia de Polícia. Em contato com delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante para mãe, pai e filho. A mulher por posse ilegal de arma de fogo, embora o esposo conhecido como Bicudo tenha assumido a propriedade da arma. Ele foi preso em flagrante com o filho pelo crime de tentativa de homicídio.

Contágio em alta não inibe aglomerações no fim de semana

A vítima relatou na ocorrência que o pai e o filho estavam no carro no momento em que o Gol passou em frente a sua residência e foram feitos os disparos de arma de fogo. A mulher foi liberada após pagar a fiança de mil reais. A arma, as munições e a faca foram apreendidas.