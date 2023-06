Vagner Fan trabalha para que Guarda Municipal possa usar armas

Share on Email

O vereador Vagner Fan, com objetivo de dar mais segurança à sociedade, entrou com Projeto de Lei 023 que altera um artigo da Guarda Municipal, para que este serviço ligado à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana passe a portar o uso de arma. O objetivo seria para que esta atividade, que hoje realiza fiscalização do trânsisto em Alegrete, possa ampliar sua atuação, passando assim a conferir maior segurança à comunidade. O quadro de servidores da GM pode agir, atualmente, portando equipamentos não letais.

Precisamos rever isso e buscar com que a Guarda Municipal de Alegrete possa ser armada, porque a comunidade cresce e, também aumentam os índices de violêcnia na cidade”, atesta.

O Vereador salienta que o primeiro passo seria a realização de um concurso público que contemple vagas a pelo menos 40 guardas municipais. Depois, todos deveriam receber o treinamento técnico adequado para agir em serviço nas ruas da cidade. Ele acredita que isso é possível, pois com nossos guardas armados quem ia ter mais tranquildade seria a nossa população. Fan citou exemplo de cidades da região, como Uruguaiana, em que a Romu é uma guarda armada com destaca referência atuando, inclusive, no interior.