Valor da passagem, em Alegrete, sobe a partir da próxima semana

A nova tarifa representa um acréscimo de R$ 0,75 em relação ao valor atual, de R$ 3,50. O aumento foi regulamentado por decreto assinado pelo prefeito Márcio Amaral nesta segunda-feira. Já estudantes, terão o valor de meia- passagem R$ 2.10.

Homem é golpeado com mais de 10 facadas em Alegrete; autor foi preso pela Brigada Militar

Em março, a empresa Expresso Fronteira D´Oeste Ltda protocolou na Prefeitura a solicitação do reajuste alegando os grandes e sucessivos reajustes de preços de combustíveis.

Veja abaixo o Decreto na íntegra:

A empresa:

No dia 4 de agosto de 2020 de forma emergencial, a Expresso Fronteira do Oeste, de Uruguaiana, assinou contrato por seis meses com a Prefeitura para assumir o transporte público de Alegrete. Já em dezembro do ano passado, venceu a primeira licitação da história da cidade e vai atender todas as linhas e itinerários do perímetro urbano e núcleo urbano do Passo Novo.

A empresa assinou contrato de concessão que é válido por 10 anos, em março deste ano, que passa a vigorar a partir do próximo mês, após os 60 dias determinados no edital. Na semana passada, chegaram em Alegrete, os novos ônibus, conforme exigência da licitação.