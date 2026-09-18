Várzea Verde recebe R$ 15 mil de emenda impositiva para aquisição de materiais esportivos

O Várzea Verde Futebol Clube, do bairro Tancredo Neves, em Alegrete, recebeu uma emenda impositiva no valor de R$ 15 mil destinada à aquisição de materiais esportivos. A entrega simbólica do recurso ocorreu no final da tarde da última quinta-feira (17), na quadra de areia do bairro.

O ato contou com a presença do vereador Joceli Oviedo (MDB) do líder comunitário e presidente do clube, Claudiomiro Souza e integrantes do clube.

De acordo com o vereador, parte dos recursos já foi utilizada na aquisição de chuteiras, tênis, bolas de futebol e de vôlei, além de redes, materiais que serão utilizados nas atividades e projetos desenvolvidos pelo Várzea Verde Futebol Clube.

“Uma entrega importante para o Várzea Verde Futebol Clube, com itens esportivos adquiridos através de emenda impositiva do meu gabinete. Acredito no esporte como instrumento de inclusão, oportunidade, disciplina e transformação social”, destacou Joceli Oviedo. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo o parlamentar, o objetivo é continuar destinando recursos para iniciativas esportivas do município. “Seguirei sempre apoiando nossas equipes, atletas e projetos esportivos de Alegrete”, afirmou.

A emenda impositiva integra o orçamento público municipal e permite que o vereador indique a destinação de recursos para determinadas ações ou entidades, conforme as regras previstas na legislação orçamentária.

Para o Várzea Verde Futebol Clube, os equipamentos passam a integrar a estrutura utilizada nas atividades esportivas desenvolvidas junto à comunidade do bairro Tancredo Neves.

Ao divulgar a entrega, Joceli Oviedo também afirmou que considera a destinação dos recursos uma forma de fazer o investimento público chegar às iniciativas esportivas da comunidade. O vereador utiliza como identificação de seu mandato o bordão “A voz forte da comunidade”.