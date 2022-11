Vazamento de botijão de gás provoca incêndio em Piquete

Share on Email

O motivo do sinistro, conforme os Bombeiros, foi o mau uso de um fogareiro que ocasionou o rompimento da válvula de segurança do botijão de GLP 13 Kg.

O fogo iniciou na cozinha e, embora a rápida ação dos militares, consumiu parte da estrutura do galpão.

No endereço, havia pessoas que estavam preparando alimentos para um aniversário, contudo, ninguém ficou ferido. As chamas ficaram altas e a fumaça tomou conta do espaço.

Sobre o botijão

Recipientes de Gás LP não explodem. Na maioria dos casos, a perícia constata que os acidentes resultaram de vazamentos em mangueiras, instalações mal feitas e botijões em péssimas condições de armazenamento (locais confinados, sem ventilação). Botijões de 5kg, 8kg e 13kg, quando a temperatura chega à faixa de 70ºC a 77°C, um dispositivo de segurança (plugle fusível) se abre para reduzir a pressão interna e evitar uma explosão.

Por isso, quando há acidentes com botijões que resultam em incêndios, os recipientes saem intactos. Isso comprova que o botijão não explode, mas é o gás, que ao vazar do botijão e, concentrado em um local sem a ventilação necessária, ao entrar em contato com uma fonte de energia causa a explosão.

É importante que o consumidor siga corretamente as regras de manuseio a fim de garantir sua segurança. Ao manipular um recipiente ou em caso de suspeita de vazamento de gás, não se deve riscar fósforos ou acender luzes, bem como equipamentos elétricos. Se o fogão estiver ligado, deve-se desligá-lo imediatamente, ventilar o ambiente de forma natural e chamar a assistência técnica da empresa distribuidora ou o Corpo de Bombeiros.