Pequenos negócios tiveram bom faturamento na Exposição de Alegrete

“O objetivo do trabalho foi dar visibilidade e auxiliar os pequenos negócios através do incentivo à formalização e adequação das atividades”, relata a secretária da pasta, Caroline Figueiredo.

A critério da Secretaria, foi realizada a seleção dos assistidos pelos programas desenvolvidos, contemplando produtores rurais, empreendedores do turismo, agroindústrias, artesãos e startups do agronegócio.

Para a Diretora de Emprego e Renda da Sedetur e coordenadora do programa de Artesanato, Tânia Leonardi, a feira obteve excelentes resultados onde os artesãos puderam expor e comercializar o seu trabalho. “Todos estavam muito contentes pela oportunidade e pelas vendas, conclui.

Já o diretor de Turismo da Sedetur, Leonardo Cera, comenta que os resultados positivos demonstram uma economia em crescimento após o período de pandemia. “Os programas desenvolvidos na secretaria são focados na capacitação e no aperfeiçoamento dos empreendedores, em especial os pequenos negócios”, destaca.

Em parceria com a Sedetur, algumas empresas incubadas no Polo Científico e Tecnológico do Pampa (PAMPATEC) expuseram suas alternativas e soluções para o agronegócio, aproximando a academia ao produtor rural.

No pavilhão, uma parceria com o Uruguai foi construída com a finalidade de divulgar destinos turísticos no Bioma Pampa, tanto na parte brasileira como na Uruguaia, com a participação do representante do Consulado do Uruguai, Mateo Acosta.

Os resultados motivaram a todos, que já tratam de sugestões para a edição do próximo ano junto com o Sindicato Rural de Alegrete.