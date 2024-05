Veículo furtado é recuperado com vidro quebrado e sem combustível em Alegrete

Share on Email

A ação foi motivada por uma ligação para o número de emergência 190, realizada por um homem de 37 anos, que relatou o furto de seu veículo. O carro estava estacionado em frente ao prédio onde reside.

Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que informou ter saído à procura do veículo após a ligação para a polícia. O homem localizou o carro abandonado mais adiante na mesma rua. Segundo ele, o veículo provavelmente foi deixado ali devido à falta de combustível.

O carro apresentava o vidro traseiro direito quebrado, indício de que o autor do furto pode ter entrado por ali. A vítima também relatou que uma faca que estava no interior do veículo havia desaparecido.

Os policiais registraram a ocorrência no local e o veículo foi devolvido ao proprietário.