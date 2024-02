Redutores para atenuar os excessos de velocidade na área urbana da cidade

Share on Email

A instalação de redutores de velocidade em vias do município de Alegrete está sendo conduzida pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania. Estes redutores são parte do contrato do Cercamento Eletrônico Municipal, que visa registrar o excesso de velocidade em locais específicos da cidade. Os equipamentos já estão sendo instalados em diversos pontos, como nas avenidas Tiarajú, Marechal Rondon, Assis Brasil e Caverá.

Uilliam Rodolfo Lopes Almeida, diretor de mobilidade urbana, representando a Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Cidadania, explicou que, inicialmente, não haverá autuações para condutores que excedam os limites de velocidade. O processo de fiscalização terá início após ajustes na sinalização e devida divulgação dos locais, conforme determinado pelas Resoluções 798/2020 e 820/2020 do CONTRAN. Uma campanha de conscientização sobre o excesso de velocidade também está prevista.

Almeida enfatizou a importância de a população buscar informações na Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania para esclarecimentos sobre o trânsito do município, através de suas redes sociais ou contatos institucionais, e alertou para desconsiderar especulações e publicações em outras fontes.

Paralelamente, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) está ampliando a presença de câmeras de videomonitoramento em Alegrete. Até o momento, 60 pontos foram equipados com câmeras na cidade, visando aprimorar a segurança em toda a área urbana, incluindo os locais com controle de velocidade mencionados anteriormente.