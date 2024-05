Veja as ruas que continuam interrompidas em razão da enchente

O Município de Alegrete foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias, em decorrência disso, o rio Ibirapuitã está acima do seu nível natural e vem causando diversos pontos de alagamento na cidade.

Esse cenário alterou a mobilidade de muitos pontos da área urbana. A reportagem do PAT saiu às ruas para ver de perto as ruas e avenidas que estão bloqueadas em razão das cheias do Ibirapuitã.

Nas proximades do Corpo de Bombeiros, no encontro das ruas Marquês de Alegrete e Nossa Senhora do Carmo, a via está interditada. Além dessas, a rua General Vitorino que dá acesso ao 6ºRCB e ao 10ºBlOG também está bloqueada. Com isso, os militares têm que fazer a volta pelo Arroio Regalado.

No bairro Vila Nova, a rua Carlos Gomes, próxima ao Campo do bairro, está interditada em uma parte do trecho. A rua que interliga a UPA de Alegrete está sem trafegabilidade também no início da via. Além dessas, diversas ruas do bairro Macedo e região estão com o trânsito interrompido.

Outra via extramamente importante é a avenida Alexandre Lisboa, que dâ acesso à ponte Borges de Medeiros em Alegrete. Os condutores devem trafegar pela avenida Eurípides Brasil Milano se desejam acessar a zona leste.